В Україні починаються зйомки фільму про бої за Іловайськ

В Україні розпочалися зйомки художнього фільму, в основу якого покладена історія ветеранів батальйону Донбас, які брали участь у визвольній операції.

Про це передає 5 канал.

Основна сюжетна лінія розгортається безпосередньо в місті Іловайськ, яке українські військові визволяли в серпні 2014 року.

Саме тоді добровольці взяли під контроль ліву частину міста до залізничного шляху і закріпилися. Але під час вуличних боїв був поранений командир штурмової групи батальйону Донбас під позивним Бішут, який разом зі своїм пораненим побратимом з позивним Нікітос, залишилися в оточенні в центрі міста. Бійці знайшли укриття в квартирі багатоповерхівки і перебували там близько місяця. Виживати їм протягом усього часу допомагали місцеві жителі.

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Сценарист картини – Михайло Бриних працював над створенням сценарію більше двох років і поклав в основу сюжету численні матеріали ЗМІ про іловайську операцію. Зокрема, з інтерв’ю тележурналіста Дмитра Тузова з Тарасом Костанчуком (Бішутом) та інтерв’ю журналіста Радіо Свобода Мар’яною Кушнір з Євгеном Нікітченком (Нікітосом). Загалом два роки готувався сценарій.

Іловайська історія – це фільм про зміну свідомості людей зі сходу України, які підтримували мітинги проти “укро-фашистів”, але змінили свої переконання і не тільки не видали поранених бійців бандитам, але і допомогли їм вижити і залишити окупований Іловайськ. Це історія патріотизму, героїзму, ненависті і любові.

Зйомки пройдуть з серпня по жовтень 2018 року.

Нагадаємо, прем’єра картини запланована на серпень 2019 року, до п’ятої річниці Іловайської трагедії.

Фото: УНІАН.