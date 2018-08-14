Він живий. До Сенцова пустили правозахисницю РФ

До українського політв’язня Олега Сенцова, який голодує вже 93-й день, пустили російську правозахисницю Зою Свєтову.

Про це у коментарі Крим.Реаліі розповіла російська громадська активістка Вікторія Івлєва.

За її словами, Свєтова підтвердила інформацію, що Сенцов живий і продовжує голодування.

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Пізніше сама Свєтова розповіла, що розмовляла з політв’язнем дві години у присутності начальника колонії і ще двох працівників, повідомляє RTVI.

За її словами, Сенцов назвав свій стан “передкритичним”, але не планує припиняти голодування.

– Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат казав, що йому роблять крапельниці і надають суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя, – сказала Свєтова.

Напередодні Зої Свєтовій дозволили відвідати голодуючого в російській колонії Олега Сенцова.

Раніше російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, який займається захистом кримських політв’язнів, заявив, що Олега Сенцова навряд чи випустять з російської в’язниці, проте залишається можливість звільнити інших українських в’язнів Кремля.

Фото: Save Oleg Sentsov