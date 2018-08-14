Як отримати субсидію після звільнення або зміни роботи

У Мінсоцполітики роз’яснили деякі моменти соціального забезпечення громадян у ситуації з субсидіями.

У Мінсоцполітики розповіли, чи потрібно повідомляти органи соцзахисту про те, що ви звільнилися, або змінили роботу, або отримали вищу зарплату, якщо при цьому ви отримуєте субсидію.

Так, якщо ви змінили роботу, але не соціальний статус (тобто, з бідної родини не перейшли у середній клас) і продовжуєте платити єдиний соціальний внесок – не потрібно про це інформувати органи соцзахисту, пише АиФ.

Якщо ви звільнилися, про свій соціальний статус потрібно повідомити в органи соціального захисту, якщо це сталося за власним бажанням.

Якщо ж у вас зросла зарплата, можна не повідомляти про це соцслужби, оскільки інформація про це і так потрапить у базу даних автоматично. При цьому, збільшення заробітної плати ніяк не вплине на розмір субсидії.

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Вірніше, вона не вплине у тому кварталі, в якому ви отримали надбавку, оскільки субсидію перераховують раз на квартал за травень-жовтень і жовтень-квітень. Тому, якщо надбавку ви отримали у травні або червні 2018 року, нові доходи в Мінсоцполітики врахують вже з наступного кварталу.

Нагадаємо, монетизація субсидій розпочнеться з 1 січня 2019 року та буде проведена в три етапи.