Дощі та грози: якої погоди чекати Україні на вихідні (КАРТА)

Погода в Україні на вихідні, 18 і 19 серпня, буде спекотною. На більшій частині територій пройдуть дощі з грозою.

За прогнозами Укргідрометцентру, в суботу, 18 серпня, в Україні дощі та грози очікуються у західних, центральних і північних областях.

На заході України температура коливатиметься у межах 25-29º тепла.

У центрі країни та на півночі очікують від +26 до +31 градусів.

На сході та півдні буде спекотно та сухо. Місцями температура досягне 34º тепла.

У Києві 18 серпня дощ із грозою, вночі +16-18, а вдень 26-28º тепла.

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У неділю, 19 серпня, дощі не припиняться. Температура повітря також залишиться незмінною.

У столиці 19 серпня обіцяють дощ із грозою. Вночі температура опуститься до 16-18º тепла, а вдень досягне +26-28 градусів.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.