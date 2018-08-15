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Масові отруєння: у Києві зносять точки з шаурмою

У Києві демонтували точки з шаурмою, які продавали їжу, що призвела до масового отруєння людей.

У Києві тимчасово призупинили роботу 25 точок з продажу шаурми і 20 точок демонтували.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Києва.

Точки, в яких призупинили роботу, отримали приписи щодо усунення порушень.

Також служба повідомляє, що демонтували всі точки продажу шаурми, які спричинили масове отруєння людей.

Демонтували також 20 точок, в яких виготовляли й продавали шаурму без дозвільної документації.

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Загалом Держпродспожівслужба Києва обстежувала 59 точок продажу шаурми в столиці.

Нагадаємо, експерти повідомили, скільки ще в Києві збережеться високий рівень забруднення повітря.

Фото: tomsk.ru

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