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Ми підемо до кінця – Волкер про санкції проти РФ

Санкції США проти РФ мають ефект, хоча ще й не досягли своєї головної мети – виконання Мінських угод.

Санкції проти РФ

Про це в інтерв’ю одному з телеканалів заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає УНН.

– Санкції, я думаю, мають вже ефект. Вони ще не змінили фундаментально політику Росії щодо Криму або Донбасу, але, я знаю, що вони створюють тиск, і є побажання з російської сторони, щоб якось ці санкції зняли, – пояснив дипломат.

На його думку, цей тиск посилює позицію у переговорах по Донбасу.

– Якщо вони будуть згодні на імплементацію пунктів Мінських домовленостей, лише тоді можна говорити про їхню відміну. В інакшому випадку ці санкції будуть лише посилюватися, – наголосив Волкер.

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Він зазначив, що США мають багато пакетів санкцій проти Росії, які пов’язані з отруєнням Скрипалів, з ситуацією в Україні, з порушеннями прав людей.

Нагадаємо, Конгрес США оприлюдив повний текст санкції проти Росії.

Фото: Dreamstime

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