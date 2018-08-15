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На День Незалежності метро працюватиме довше

На День Незалежності, в ніч з 24 на 25 серпня, роботу метро і наземного громадського транспорту буде продовжено.

– З 24 на 25 серпня роботу метрополітену та наземного громадського транспорту загального користування буде продовжено на 2 години у зв’язку із святкуванням Дня незалежності України, – повідомляє КП Київський метрополітен.

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Також 24 серпня із 08.00 до завершення урочистих заходів у центрі міста буде тимчасово закрито входи та виходи зі станцій метро Майдан Незалежності та Хрещатик на вул. Інститутську.

Раніше Факти ICTV писали, що у зв’язку із підготовкою до святкування 27-ї річниці Дня незалежності у Києві обмежать рух транспорту 18, 20 та 22 серпня.

Фото: dreamstime.

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