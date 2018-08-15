На Донбасі загинув український військовий, троє зазнали поранень

Минулої доби ситуація на Донбасі була напруженою, проте цілком контрольованою. Противник 46 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 10 разів із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Внаслідок бойових дій один захисник України загинув, троє отримали поранення, пише прес-служба ООС.

За даними розвідки трьох окупантів знищено, семеро дістали поранень.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Відмічено також застосування артилерії калібром 152 мм, 122 мм та мінометів.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

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Поряд із цим, противник обстрілював із ствольної артилерії калібром 152 мм захисників Кримського, а калібром 122 мм – захисників Гнутового, Водяного та Широкиного. Із мінометів вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного.

Нагадаємо, якщо не діяти негайно – Україна може втратити Азов.