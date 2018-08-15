Новий Ан-178 прикрасить парад на День незалежності

На військовому параді у Києві з нагоди Дня незалежності України представлять новий транспортний літак Ан-178 вантажопідйомністю 18 тонн розробки ДП Антонов.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в оборонному секторі.
– Як планується, на параді військової техніки на Хрещатику з нагоди Дня незалежності України буде представлений також новий транспортний Ан-178, – повідомило джерело.
За його словами, це буде прем’єрний публічний показ Ан-178 в Україні на заході подібного рівня.
– В Україні Ан-178 демонструвався тільки фахівцям. Широка аудиторія українців побачить новий транспортник на військовому параді вперше, – зазначив він.
Раніше Ан-178 демонструвався на провідних світових професійних майданчиках: міжнародних авіакосмічних виставках Le Bourget-2015 (Франція) і Farnborough-2018 (Великобританія), де став однією з головних подій.
Читайте: Зброя незалежності: що покажуть на параді у Києві (ТЕСТ)
Раніше Факти ICTV писали, що нові зразки озброєння і техніки, що надійшли на баланс української армії, а також ще проходять випробування, будуть продемонстровані на військовому параді з нагоди Дня незалежності.
Фото: Антонов/Facebook