Під загрозою магістралі: скільки в Україні аварійних мостів

Тисяча мостів по Україні знаходиться в аварійному стані, ще 2,5 тисячі мостів потребують ремонту.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що на балансі його відомства знаходиться 6 тисяч мостів та тисяча з них – в аварійному стані, а загалом, ремонт необхідний більше, ніж половині мостів в Україні, пише АиФ.

Так, тисяча мостів по всій країні знаходиться буквально в аварійному стані, а ще 2,5 тисячі мостів потребують ремонту і бажано, термінового.

– Це серйозний виклик перед країною, так як ці мости більшою мірою є стратегічними, що об’єднують не просто населені пункти, а й цілі магістральні напрямки в країні – зазначив Омелян.

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Правда, по всій країні ситуація ще критичніша, оскільки є ще близько 10 тисяч мостів, які знаходяться на балансі областей і міст і які також ніхто не ремонтує. У 2018 році разом з ремонтом доріг також запланований ремонт і 45 мостів на загальну суму в 2,3 мільярда гривень.

Як повідомлялося, 3 серпня на Шулявському мосту в Києві стартували ремонтні роботи.

Фото: Артур Мартовицький, Facebook.