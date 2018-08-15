Помилування Сенцова: Геращенко жорстко відреагувала на відповідь РФ

Для того, щоб президент РФ звільнив Олега Сенцова, особисте звернення політв’язня з клопотанням про помилування не є обов’язковою умовою.

Про це написала перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко на сторінці в Facebook.

– Кремль бреше! Надія Савченко не просила про помилування! Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. І нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій. Відсутність особистої челобітноі не завадила Путіну помилувати Надію, – нагадала Геращенко.

– Кремлівські нелюди, циніки, вбивці. Путін знає, що Олег Сенцов ніколи не напише челобітну. РФ реалізовує сценарій повільного вбивства Олега… У мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок – повернення сина. Отримала мерзотного листа з Кремля, – заявила перший віце-спікер.

Вона також додала, що також ані Ахтем Чийгоз, ані Ільмі Умеров не писали ніяких прохань про помилування.

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До слова, помилувати ув’язненого в РФ може тільки президент. Саме особі, що очолює країну, законодавчо делеговано одноосібне право звільнити будь-якого громадянина країни, засудженого за кримінальний злочин, шляхом його помилування.

Згідно із законом, у РФ можуть просити про помилування мати ув’язненого, громадськість, сам ув’язнений або це може бути ініціатива президента.

Раніше повідомлялося, що Олег Сенцов не проситиме про помилування.

Саме материнське клопотання приймається до розгляду комісією з помилування при президенті РФ у пріоритеті.

Нагадаємо, у Путіна висунули умову стостовно помилування Олега Сенцова.