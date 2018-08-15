Помилування Сенцова: клопотання матері не прийнято, режисер нічого не писатиме

Комісія з питань помилування не прийняла до розгляду два клопотання про помилування Олега Сенцова, незаконно засудженого в Росії.
Оновлено о 17.40. Експерти ООН закликають російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Сенцова, одночасно висловлюючи серйозну стурбованість за його фізичний та моральний стан.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховного комісара ООН з прав людини, пише УНІАН.
Комісія з питань помилування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі не прийняла до розгляду два клопотання про помилування українського режисера Олега Сенцова, повідомили в прес-службі губернатора округу.
– Підтверджуємо, що в комісію з питань помилування надійшли два клопотання, але обидва – не від Олега Сенцова.
Прохання про помилування має бути написано особисто Сенцовим, тому прохання не прийняті, – відзначили в прес-службі.
Нагадаємо, клопотання від матері Сенцова й архієпископа Сімферопольського та Кримського Климента спочатку були написані на ім’я президента РФ Володимира Путіна.
З адміністрації президента клопотання направили в комісію.
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До слова, російський правозахисник Павло Чиков вже заявив, що Олег Сенцов не писатиме прохання про своє помилування.
– Режим не може не прогинати та не ламати. Але не буде Олег писати жодних прохань, це ж очевидно. Які б захисники та як би не натякали на таку необхідність, – написав він у Telegram.
Раніше перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко розповіла про брехню Кремля у питанні помилування Олега Сенцова.
Фото: УНІАН