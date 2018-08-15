Путін у Берліні може здати “ЛДНР” – Огризко

У Берліні в найближчу суботу, 18 серпня, очікуються переговори президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо варіантів врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це заявив екс-глава МЗС України Володимир Огризко в ефірі 5 каналу.

– Якщо зв’язати цю обставину з попередніми вояжами двох дуже важливих міністрів в уряді Росії, а саме Лаврова і Шойгу, ми побачимо, що вони так само попередньо побували в Берліні і Парижі, і побували там цим дуетом…Зараз починаються консультації, як вийти з Донбасу. Пішов процес, який я б назвав пошуком можливих варіантів виходу з цієї ситуації, – зазначив дипломат.

На його думку, саме після переговорів 18 серпня стане зрозуміло, чи близький до завершення конфлікт на Донбасі.

– Подивимося по суботньої зустрічі, які ключові меседжі прозвучать. Безумовно, що в разі негативного результату для РФ, вона напише якісь загальні дипломатичні формули, – вважає Огризко.

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Нагадаємо, 24 липня канцлер ФРН Ангела Меркель, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов обговорили ситуацію на сході України.

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