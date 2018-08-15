Росіяни закидали Путіна проханнями про обмін на українців

Ще восьмеро громадян РФ, утримуваних в Україні, написали заяви на ім’я Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

– Сьогодні такі заяви написали Вячеслав Висоцький (ГУ Черкаська виправна колонія № 62), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (ГУ Дрогобицька виправна колонія 40), Владислав Гречин (ГУ Одеська установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (ГУ Роменська виправна колонія №56), Олег Доронін (ГУ Городищенська виправна колонія №96), Денис Сидоров та Євген Шаталов (ГУ Житомирська установа виконання покарань №8), – уточнила вона.

За словами Денісової, ці листи будуть відправлені дипломатичною поштою до адміністрації президента РФ.

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Нагадаємо, на початку серпня таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, а пізніше Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.

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