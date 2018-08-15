Сенцов не проситиме Путіна про помилування – сестра

Український режисер Олег Сенцов, який утримується в російській колонії, не буде просити про помилування у президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявила його сестра Наталя Каплан, повідомляє Крим.Реалії.

– Олег не проситиме помилування у Путіна…Сенцова однозначно використовують як товар, йдуть торги. І я поки не знаю, чим це закінчиться, але сумно, звичайно, – розповіла сестра Сенцова.

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Нагадаємо, сьогодні комісія з питань помилування не прийняла до розгляду два клопотання про помилування Олега Сенцова – від його матері та архієпископа Сімферопольського та Кримського Климента.

Фото: Новая газета