Сенцов не проситиме Путіна про помилування – сестра

Український режисер Олег Сенцов, який утримується в російській колонії, не буде просити про помилування у президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявила його сестра Наталя Каплан, повідомляє Крим.Реалії.
– Олег не проситиме помилування у Путіна…Сенцова однозначно використовують як товар, йдуть торги. І я поки не знаю, чим це закінчиться, але сумно, звичайно, – розповіла сестра Сенцова.
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Нагадаємо, сьогодні комісія з питань помилування не прийняла до розгляду два клопотання про помилування Олега Сенцова – від його матері та архієпископа Сімферопольського та Кримського Климента.
Фото: Новая газета
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