У Криму людей гвалтують битами та змушують співати гімн РФ – КримSOS

З початку окупації Криму громадські активісти зафіксували 181 випадок негуманного поводження з жителями анексованого півострову.

Про це голова правління громадської організації КримSOS Таміла Ташева повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві, пише УНІАН.

За словами Ташевої, наведені цифри є не остаточними даними, адже у випадках тортур потерпілі частіше за все бояться повідомляти про це.

– З початку анексії Криму Росією до червня 2018 року зафіксовано 181 випадок негуманного поводження з жителями півострова, 55 з яких – тортури, 30 – ненадання медичної допомоги під час тримання під вартою, що часто закінчувалося смертю в`язнів. Крім того, до цього числа входить й побиття силовиками, незаконні поміщення до штрафних ізоляторів, дискримінація за національними ознаками, перешкоджання зв’язку ув’язнених з консульською службою, – сказала Ташева.

Присутній на прес-конференції колишній в’язень Керченської виправної колонії №2 Мурад Алієв, який втік до України з-під домашнього арешту, розповів, що над ув’язненими систематично знущаються співробітники колонії, також їх змушують співати гімн РФ.

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– Найстрашніше почалось, коли до колонії приїхало п’ятеро співробітників з Омську. Саме вони зустрічали новоприбулих – били, знущались над ними, роздягали, навіть взяли деяких в’язнів собі на допомогу, які лякали новоприбулих ізолятором, забирали в них речі та забороняли розповідати про те, що відбувається. Деяких засуджених співробітники колонії навіть гвалтували дерев’яними битами, – сказав Алієв, якого було засуджено за сфабрикованою справою.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, в якій заявила про тортури, викрадання і зникнення людей в окупованому Криму.