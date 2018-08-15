PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / У Криму припинили обслуговувати карти Visa та MasterCard/

У Криму припинили обслуговувати карти Visa та MasterCard

Генбанк, що входить до групи банку Росія, припинив обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard в окупованому Криму з 14 серпня.

Visa Mastercard

Картки Visa та MasterCard замінять картами Мир Національної системи платіжних карт (НСПК) російського Центробанку, йдеться у повідомленні прес-служби Генбанку.

Рішення про припинення операцій по Visa та MasterCard було прийнято через санкції щодо російських банків, введені у 2014 році.

Читайте: Життя у Криму: прослуховування, нові дороги та дорогий алкоголь

Щоб розраховуватися платіжною карткою Мир за кордоном, потрібно додатково оформляти спільну платіжну карту.

До слова, Генбанк був останнім банком на півострові, що випускав картки міжнародних платіжних систем.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Едуард Успенський
90% росіян – ідіоти. Успенський про Україну та Крим
Трамп повинен вимагати від РФ повернути Крим і піти з Донбасу – Конгрес США
Крим
РФ анулювала українські ліцензії на надра в Криму
Мовчи, або йди до кінця: в РФ обрушилася критика на Вайкуле через Крим
Наталія Поклонська вийшла заміж
“Няш-мяш” Поклонська вийшла заміж у Криму
ФСБ заявляє про затримання в Криму українки зі зброєю
Нам заборонено: Лайма Вайкуле зробила заяву про Крим
Крим
Легше поїхати в Туреччину! Як змінилися сервіс і ціни у Криму
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка