У Криму припинили обслуговувати карти Visa та MasterCard

Генбанк, що входить до групи банку Росія, припинив обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard в окупованому Криму з 14 серпня.

Картки Visa та MasterCard замінять картами Мир Національної системи платіжних карт (НСПК) російського Центробанку, йдеться у повідомленні прес-служби Генбанку.

Рішення про припинення операцій по Visa та MasterCard було прийнято через санкції щодо російських банків, введені у 2014 році.

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Щоб розраховуватися платіжною карткою Мир за кордоном, потрібно додатково оформляти спільну платіжну карту.

До слова, Генбанк був останнім банком на півострові, що випускав картки міжнародних платіжних систем.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року.

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