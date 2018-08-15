У центрі Києва відбулася презентація системи прокату велосипедів Bike sharing.

Орендувати велосипед у Києві можна буде на 33 спеціальних майданчиках, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, такі локації в центрі столиці будуть біля парку імені Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу КНУ імені Шевченка, біля Золотих Воріт, декілька – на вулиці Хрещатик, а також на Майдані Незалежності. Відстежити локації, на яких вже запрацював велопрокат, можна на мапі.

















У Києві запрацював велопрокат Bike sharing – КАРТА і ціни / 9 фотографий

Люди зможуть переміщатися від майданчика до майданчика, користуючись картою в мобільній програмі. Велосипеди будуть обладнані GPS-навігатором і системою дистанційного блокування. До того ж на них буде нанесено спеціальне характерне маркування.

Читайте: Подорож на авто. Як зібратися в дорогу – 5 порад

Самі велосипеди застраховані, але в момент оренди за велотранспорт відповідає користувач.

Ціна прокату становитиме 30 грн за 30 хвилин. Велосипедом можна буде користуватись не більше 12 годин на день. Також можна буде купити місячний абонемент за 199 грн – і кожні перші 30 хвилин будуть безкоштовними. Абонемент на сезон (9 місяців) коштуватиме 899 грн. Якщо велосипед не повертатимуть протягом 12 годин – буде нараховано штраф у розміні 1 тис. грн.

За словами партнерів проекту компанії NextBike, вартість кожного велосипеда становить 15 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали, що на День Незалежності, в ніч з 24 на 25 серпня, роботу метро і наземного громадського транспорту буде продовжено.