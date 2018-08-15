У ніч на 20 серпня в магазинах АТБ стартує продаж квитків на шоу Іглесіаса

30 вересня 2018 року на НСК Олімпійський відбудеться концерт Енріке Іглесіаса. Включення української столиці в світове турне артиста здійснено з ініціативи торгової мережі АТБ, яка таким чином має намір привітати всіх своїх клієнтів і покупців з 25-річчям компанії.

Директор по маркетингу ТОВ АТБ-Маркет Костянтин Мельников каже, що концерт Іглесіаса на Олімпійському стане головною культурною подією року в Україні, масштабним і яскравим шоу любові, яке розтопить жіночі серця.

– По-перше, цієї осені компанії АТБ виповнюється 25 років, і ми хочемо відзначити день народження весело разом з нашими покупцями. По-друге, АТБ, як один з найбільших бізнесів в Україні, не тільки робить доступними для співвітчизників продукти харчування, а й є драйвером українських культурних проектів, – заявив Костянтин Мельников в ході прес-конференції на НСК Олімпійський 25 серпня.

У 2017 році АТБ стала найбільшим видавцем, випустивши друком українською книгу рекордним для країни тиражем 400 тисяч екземплярів. Цю подію було зафіксовано в Книзі рекордів України. А на початку 2018-го, компанія опублікувала дитячу книгу Льюїса Керрола з доповненою реальністю.

– Організація концерту зірки світової величини на найбільшому майданчику країни є продовженням цієї логіки. Ми в рамках даного проекту хочемо відкрити двері в нашу країну для представників світової музичної культури, – підкреслив Костянтин Мельников.

Шоу Енріке Іглесіаса вже має всі шанси стати найбільшою музичною подією в Україні. Однак організатори сподіваються вписати його і в історію світового прокатного бізнесу.

– Наскільки нам відомо, такий підхід до організації подій ще не застосовував ніхто в світі. Коли ініціатором концерту виступає ритейлер, це відкриває принципово нові можливості і для зниження вартості квитків, і для їх продажу, і для інформування покупців. Віримо, що цей новий підхід стане проривним, і концертів зірок в Україні стане більше, – сказав Мельников.

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Унікальність проекту в системі реалізації квитків, аналогів якої немає в світі. Учасники програми лояльності АТБ можуть замовити на касі сертифікат за фіксованою ціною. З урахуванням 50% знижки його вартість складе 799 грн. Після цього, на інтернет-майданчику Concert.ua обміняти сертифікат на квиток, бронюючи на свій розсуд сектор і місце. Сертифікати надійдуть у продаж в ніч з 19-го на 20-е серпня.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що восени цього року в Києві виступить іспанський співак Енріке Іглесіас.