PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / У ніч на 20 серпня в магазинах АТБ стартує продаж квитків на шоу Іглесіаса/

У ніч на 20 серпня в магазинах АТБ стартує продаж квитків на шоу Іглесіаса

30 вересня 2018 року на НСК Олімпійський відбудеться концерт Енріке Іглесіаса. Включення української столиці в світове турне артиста здійснено з ініціативи торгової мережі АТБ, яка таким чином має намір привітати всіх своїх клієнтів і покупців з 25-річчям компанії.

Директор по маркетингу ТОВ АТБ-Маркет Костянтин Мельников каже, що концерт Іглесіаса на Олімпійському стане головною культурною подією року в Україні, масштабним і яскравим шоу любові, яке розтопить жіночі серця.

– По-перше, цієї осені компанії АТБ виповнюється 25 років, і ми хочемо відзначити день народження весело разом з нашими покупцями. По-друге, АТБ, як один з найбільших бізнесів в Україні, не тільки робить доступними для співвітчизників продукти харчування, а й є драйвером українських культурних проектів, – заявив Костянтин Мельников в ході прес-конференції на НСК Олімпійський 25 серпня.

У 2017 році АТБ стала найбільшим видавцем, випустивши друком українською книгу рекордним для країни тиражем 400 тисяч екземплярів. Цю подію було зафіксовано в Книзі рекордів України. А на початку 2018-го, компанія опублікувала дитячу книгу Льюїса Керрола з доповненою реальністю.

– Організація концерту зірки світової величини на найбільшому майданчику країни є продовженням цієї логіки. Ми в рамках даного проекту хочемо відкрити двері в нашу країну для представників світової музичної культури, – підкреслив Костянтин Мельников.

Шоу Енріке Іглесіаса вже має всі шанси стати найбільшою музичною подією в Україні. Однак організатори сподіваються вписати його і в історію світового прокатного бізнесу.

– Наскільки нам відомо, такий підхід до організації подій ще не застосовував ніхто в світі. Коли ініціатором концерту виступає ритейлер, це відкриває принципово нові можливості і для зниження вартості квитків, і для їх продажу, і для інформування покупців. Віримо, що цей новий підхід стане проривним, і концертів зірок в Україні стане більше, – сказав Мельников.

Читайте: Українця номіновано на премію Еммі

Унікальність проекту в системі реалізації квитків, аналогів якої немає в світі. Учасники програми лояльності АТБ можуть замовити на касі сертифікат за фіксованою ціною. З урахуванням 50% знижки його вартість складе 799 грн. Після цього, на інтернет-майданчику Concert.ua обміняти сертифікат на квиток, бронюючи на свій розсуд сектор і місце. Сертифікати надійдуть у продаж в ніч з 19-го на 20-е серпня.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що восени цього року в Києві виступить іспанський співак Енріке Іглесіас.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Енріке Іглесіас їде до Києва – дата
Die Antwoord прогулялися Києвом – перші фото
концерт
Джон Малкович і Рікардо Муті: грандіозний концерт на Софійській площі
Як збулася мрія 11 дітей, усиновлених неймовірною Ольгою Подусовою
Світові зірки опер на Софійській площі – концерт класичної музики у Києві
Комфорт Таун відзначив день захисту дітей та зустрів комфортне літо
У Києві пройде великий джазовий концерт Jazz Love Songs
Брат Енріке Іглесіаса зустрічається з копією Курникової
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка