Урагани готові до бою: сили ООС провели випробування на Донбасі

РСЗВ Ураган успішно виконав основне завдання під час випробувань підрозділів реактивної артилерії.
За розпорядженням Командувача Об’єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва на Донбасі проводяться заходи щодо підвищення бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. Зокрема, розрахунків РСЗВ Ураган.
Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.
Основне завдання РСЗВ Ураган – ураження живої сили, техніки противника та морських цілей.
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– Під час польових тренувань батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій. Екіпажі бойових машин із завданнями впоралися на відмінно та готові виконувати завдання за призначенням, – йдеться у повідомленні штабу ООС.
До слова, в Україні провели успішне випробування сучасних протитанкових ракет.