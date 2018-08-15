Урагани готові до бою: сили ООС провели випробування на Донбасі

РСЗВ Ураган успішно виконав основне завдання під час випробувань підрозділів реактивної артилерії.

За розпорядженням Командувача Об’єднаними силами генерал-лейтенанта Сергія Наєва на Донбасі проводяться заходи щодо підвищення бойової готовності та злагодженості підрозділів реактивної артилерії. Зокрема, розрахунків РСЗВ Ураган.

Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

Основне завдання РСЗВ Ураган – ураження живої сили, техніки противника та морських цілей.

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– Під час польових тренувань батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій. Екіпажі бойових машин із завданнями впоралися на відмінно та готові виконувати завдання за призначенням, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

До слова, в Україні провели успішне випробування сучасних протитанкових ракет.