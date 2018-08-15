В Україні хочуть змінити норми правопису (ДОКУМЕНТ)

Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект нового правопису, який підготувала робоча група Української національної комісії з питань правопису. При його розробці автори намагалися враховувати новітні мовні явища, поширені в різних сферах життя.

Про це в середу повідомила прес-служба Міносвіти і запропонувала взяти участь у громадському обговоренні проекту.

Проект нового правопису займає понад 210 сторінок.

Він санкціонує букву ґ для передачі іншомовного звуку [g] у прізвищах типу Ґете, Ґуллівер, Васко да Ґама (але можливе звичне написання з г). Аналогічний компроміс пропонується для літери ф у словах грецького походження.

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Також пропонується писати “пів” з іменниками окремо, якщо мається на увазі половина (пів години, пів Києва). Якщо пів з іменником становить єдине поняття, вони пишуться разом (півзахист).

Ознайомитися з проектом можна за посиланням.

Всі зауваження та пропозиції МОН радить надсилати до 15 вересня цього року на електронну адресу секретаря Української національної комісії з питань правопису Шевченко Лариси Леонідівни: [email protected]

До речі, у лютому станцію метро Петрівка у Києві перейменували в Почайну.