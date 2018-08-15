В Україні може здорожчати інтернет – стало відомо на скільки

Вартість інтернету для українців можуть підняти на чверть.

Про це заявила екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова, пише Обозреватель.

За її словами, на ринку інтернет-послуг немає ринкових цін. Багато компаній намагаються утримати клієнта, пропонуючи мінімальні тарифи.

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– У нас ціна на інтернет економічно необґрунтована. На ринку дуже велика конкуренція, тому багато хто працює собі у збиток або отримує так мало грошей, що може лише триматися на плаву. Тарифи на інтернет зараз просто смішні. Я б сказала, що 100 мб повинні коштувати в районі 180 грн. А те, що зараз продають – там немає 100 мб, – сказала вона.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало підвищити ціни на деякі алкогольні напої.