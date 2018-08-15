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Впали з моста у машині і вижили – історія постраждалих у Генуї українців

Пара з України Євген Бабин і Наталія Єліна у момент обвалу знаходилися в автомобілі на мосту.

Про це повідомляє Caserta.ReporTV.

За словами рятувальників, пару дістали з-під завалів.

У лікарні їм вдалося зв’язатися з сином Богданом. На телефонний дзвінок сина спочатку відповів один з рятувальників, який в той момент діставав їх.

На даний час здоров’ю українців нічого не загрожує, у них багато синців, але вони в безпеці. Пара їхала відпочивати в Ніццу.

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Нагадаємо, 14 серпня у Генуї обвалився міст, по якому проходить швидкісна траса A10.

За останніми даними, в результаті трагедії загинули 38 осіб, у тому числі три дитини.

Через трагедію у Генуї оголошено дводенну жалобу.

Фото: Caserta.ReporTV.

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