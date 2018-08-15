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Всі операції будуть заблоковані! Один з банків на день відключить карти

Представники Альфа-Банку повідомили про те, що 22 серпня буде призупинено обслуговування двох мільйонів платіжних карт.

Власники позбудуться можливості використовувати їх з 9 ранку і до кінця дня, повідомляє УНІАН.

Зокрема, в цей період буде неможливо:

  • розраховуватися карткою через платіжний термінал
  • знімати готівку в банкоматі
  • перераховувати кошти на іншу карту
  • використовувати картку в системі інтернет-банкінгу My Alfa-Bank і в мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine.

Крім того, 21 і 22 серпня власники карт Альфа-Банку не зможуть встановлювати і змінювати PIN-коди на своїх платіжних картах. У зв’язку з цим представники банку пропонують своїм клієнтам здійснювати необхідні фінансові операції до або після вказаних дат.

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Альфа-Банк проводить тимчасове відключення карт в межах переведення пластика на обслуговування в своєму особистому процесинговому центрі. До цього банк обслуговувався в Українському процесинговому центрі.

Раніше Факти ICTV писали, що тепер інтернет-банкінг Приват24 зможуть використовувати клієнти будь-яких інших банків і в усьому світі.

Фото: dreamstime.

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