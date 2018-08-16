22 ув’язнених в Україні росіянина написали прохання до Путіна на обмін

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на цей момент вже отримала 22 заяви на ім’я Президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Про це йдеться на офіційному сайті омбудсмена.

Всі 22 заяви Міністерство закордонних справ України дипломатичною поштою доправить до Адміністрації Президента Російської Федерації.

Уповноважений Людмила Денісова наголосила, що Україна вже давно ініціювала обмін та подала до РФ відповідні списки.

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Досі немає відповіді від Представника РФ в Трьохсторонній контактній групі Борису Гризлову і Уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій, яким ще 5 липня було направлено листи щодо можливого обміну.

Нагадаємо, Україна готова помилувати засуджених росіян, які написали заяви на ім’я Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.

Фото: Людмила Денисова/Facebook