Більше 30 тисяч в місяць. Де в Україні найвищі зарплати

Середня зарплата до кінця року може вирости до 10 тисяч гривень, прогнозує прем’єр Володимир Гройсман. А в мінекономіки сподіваються, що за два роки вона зросте майже на третину – до 12 835 гривень. Факти ICTV з’ясували, кому в Україні платять високу зарплату і чи встигає її ріст за інфляцією.

Ріст зарплат у наступному році з урахуванням індексу споживчих цін буде на рівні 6,4%, повідомляють в міністерстві економіки. Тобто, якими б не були цифри у розрахунках окладів, реально, зважаючи на зміни цін, у гаманцях українців коштів побільшає не дуже відчутно.

Де платять найбільше

Найвищі зарплати українці отримують в авіаційній сфері. За даними Украстату, працівникам галузі в середньому платять більше 31 тисячі гривень у місяць.

Перспективна і добре оплачувана в Україні також галузь програмування. ІТ-працівники, що працюють на вітчизняні компанії, отримують майже стільки ж – в середньому 30 тисяч гривень. А, якщо розробники працюють на закордонних працедавців, зарплати стають на порядок вищими і вимірюються у доларах США.

Особливість сфери інформаційних технологій полягає у тому, що отримувати високі зарплати програмісти можуть в будь-якій точці світу. Тож зарплати в українських айтішніків в різних містах особливо не відрізняються, на відміну від решти професійних галузей.

Працівники фінансового та страхового секторів теж заробляють непогано. В середньому – по 17 з половиною тисяч гривень у місяць.

Аутсайдери ринку праці

Працівники освітньої галузі та сфери охорони здоров’я залишаються серед найменш оплачуваних спеціалістів, не дивлячись на високу завантаженість і брак кадрів, який з огляду на розмір зарплат, дивним якраз і не виглядає. Держстат назвав володарів найнижчих зарплат. Це медсестри, лікарі, вчителі та вихователі у дитсадках.

В залежності від рангу та вислуги років, заробіток медичної сестри коливається від майже 3 тисяч гривень до 12. Середня зарплата тримається на рівні 6 тисяч. Лікарі теж отримують дуже різні виплати, в залежності від навантажень, спеціалізації та досвіду. Середня місячна зарплата становить не набагато більше, ніж у медсестер – 7 тисяч гривень.

Вчителі отримують в середньому 6 з половиною тисяч гривень, а вихователі – найменше з усіх – 4 з половиною тисячі. На підтримку спеціалістів малооплачуваних професій варто відзначити, що, як в галузі медицин, так і в сфері освіти, відбуваються масштабні реформи.

Якщо зміни на практиці вдасться реалізувати так, як це планують профільні міністерства, на працівників освіти та медицини чекає підвищення виплат.

Купувати більше не стали

В державній службі статистики порахували, що купівельна спроможність українців не встигає за ростом заробітних плат. Тобто номінально розмір виплат збільшується, але він все одно не дає можливості працюючим людям дозволяти собі значно більше витрат, ніж раніше.

Тож, не дивлячись на збільшення мінімалки та ріст середньої зарплати, динаміка сповільнюється. Про це свідчить і те, що у минулому році темпи зростання купівельних можливостей українців були більшими. І це за умови, що у 2017 інфляція перевищувала цьогорічну.

В середньому вдвічі знизився і ріст середньої зарплати. Станом на червень середня виплата в країні становить 9141 гривню.

Не варто забувати і про курс національної валюти, який вливає на ціни, а отже і на нашу купівельну спроможність. У 2018 гривня виявилась більш слабкою, ніж у минулому році, що віддзеркалилось на цінах на імпортну продукцію.

Економіст Олександр Савченко вважає, що головний критерій, на який слід зверати увагу у питанні покращення добробуту працюючих українців, це співвідношення інфляції до розміру зарплат.

– Якщо інфляція цього року буде 12%, а зарплата зросте на 15%, то реальна зарплата зросте лише на 3%. Тому темпи економічного зростання цьогоріч будуть десь 3%.

Нацбанк, в свою чергу, прогнозує, що інфляція в Україні на кінець року становитиме приблизно 9%. Тож, виходить, що чотиризначні цифри середніх виплат, про які говорить уряд, зовсім не гарантують покращення добробуту населення. Значно більше на нього впливають цінники в магазинах та розміри платіжок.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк