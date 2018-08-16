Близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.
Через раптову стихію багато киян прокинулися і почали викладати відео негоди.
Сильний вітер і град бив у вікна. Також виблискували блискавки.
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Тим, кому не пощастило опинитися не вдома у цей час показали, як вулиці буквально пішли під воду.
Хрещатик був сильно підтоплений через стоки, які не впоралися з такою кількістю води.
Блискавки і град: нічна злива у Києві затопила столичні вулиці / 3 фотографии
Вранці затопленими виявилися підземні переходи і центральні вулиці – Андріївський узвіз, Сагайдайдачного, Юрковська та інші.
Раніше Факти ICTV писали, що протягом тижня в Україні очікується переважно суха та спекотна погода. Лише на захід та північ із середи повернуться дощі.
Фото, відео: Інформатор, YouTube.
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