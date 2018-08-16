PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Брудні політичні ігрища - Гройсман про блокування виборів в ОТГ/

Брудні політичні ігрища – Гройсман про блокування виборів в ОТГ

Прем’єр Володимир Гройсман обурився тим, що Центральна виборча комісія на засіданні 16 серпня не змогла ухвалити рішення щодо призначення виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах на жовтень.

Володимир Гройсман

– Поважаючи незалежність ЦВК, вважаю, що за спробою зупинити децентралізацію стоять брудні політичні ігрища. Всім, хто хоче зупинити децентралізацію, ще раз підкреслюю – не вийде!!!- написав він у Facebook.

Гройсман пообіцяв робити все для того, щоб домогтися чесних рішень.

Так, на засіданні 16 серпня ЦВК внесла зміни до Порядку призначення перших виборів в ОТГ, розширивши часові можливості їх призначення.

ЦВК, як і раніше, зможе призначати вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Змінами ЦВК дозволила собі в якості виключення призначати перші місцеві вибори на іншу дату.

На засіданні 9 серпня Центрвиборчком прийняв постанову, якою фактично призупинив розгляд питання призначення перших і додаткових місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах.

Читайте: Ми не миритимемось з цим – Гройсман про “цензуру” у фільмі про Стуса

У своєму рішенні ЦВК звертається до Комітету Верховної Ради з правової політики та правосуддя з проханням надати роз’яснення щодо законодавчого регулювання організації і порядку проведення референдумів в Україні, а також можливості призначення перших і додаткових місцевих виборів в ОТГ без проведення місцевого референдуму.

Призначення виборів – завершальний етап формування громад.

Нагадаємо, Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити засідання з протидії втручанню Росії у вибори президента України в 2019 році.

Фото: прес-служба Кабміну

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Людмила Денисова
22 ув’язнених в Україні росіянина написали прохання до Путіна на обмін
Оскар-2019: хто представлятиме Україну
Більше 30 тисяч в місяць. Де в Україні найвищі зарплати
Долар
Світовий банк готує гарантію для України на $650 млн
По вуха в кредитах, з мізерними зарплатами – реалії життя переселенців
Що чекає економіку України і хто змінить США у світовому лідерстві – інтерв’ю з Гжегожем Колодко
Росія не може бути імперією і мати гарні відносини з сусідами – Волкер
На Донбасі загинув український військовий, троє зазнали поранень
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка