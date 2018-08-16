Брудні політичні ігрища – Гройсман про блокування виборів в ОТГ

Прем’єр Володимир Гройсман обурився тим, що Центральна виборча комісія на засіданні 16 серпня не змогла ухвалити рішення щодо призначення виборів у новостворених об’єднаних територіальних громадах на жовтень.

– Поважаючи незалежність ЦВК, вважаю, що за спробою зупинити децентралізацію стоять брудні політичні ігрища. Всім, хто хоче зупинити децентралізацію, ще раз підкреслюю – не вийде!!!- написав він у Facebook.

Гройсман пообіцяв робити все для того, щоб домогтися чесних рішень.

Так, на засіданні 16 серпня ЦВК внесла зміни до Порядку призначення перших виборів в ОТГ, розширивши часові можливості їх призначення.

ЦВК, як і раніше, зможе призначати вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої. Змінами ЦВК дозволила собі в якості виключення призначати перші місцеві вибори на іншу дату.

На засіданні 9 серпня Центрвиборчком прийняв постанову, якою фактично призупинив розгляд питання призначення перших і додаткових місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах.

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У своєму рішенні ЦВК звертається до Комітету Верховної Ради з правової політики та правосуддя з проханням надати роз’яснення щодо законодавчого регулювання організації і порядку проведення референдумів в Україні, а також можливості призначення перших і додаткових місцевих виборів в ОТГ без проведення місцевого референдуму.

Призначення виборів – завершальний етап формування громад.

Нагадаємо, Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони передбачити засідання з протидії втручанню Росії у вибори президента України в 2019 році.

Фото: прес-служба Кабміну