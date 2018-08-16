Дорожче Кіпру і Туреччини! Як в Одесі наживаються на туристах і де відпочити дешевше

Літо добігає кінця, а ви ще не були у відпустці? Не засмучуйтеся – час є! Попереду довгі вихідні, та й оксамитовий сезон ніхто не відміняв. Залишилося підрахувати накопичення і вибрати напрямок.
Одеса вміє “веселити” … цінами
Вважаєте, що Туреччина, Єгипет, а тим паче Кіпр і Барселона вам не по кишені?
Якщо так, то ви вже питаєте Google про відпочинок в Одесі. Вам видає десятки варіантів з промовистими назвами “найнижчі ціни на житло в Одесі”, ви вірите, відкриваєте і бачите наступне:
Карта готелів Одеси з цінами за добу.
Не хостел.
Ціни стартують від 800 грн і сягають захмарних 17 тисяч за добу! При цьому за 800 гривень вам запропонують маленьку кімнатку далеко від моря, без ремонту і кондиціонеру. Щось на кшталт цього:
Кімната в одному з готелів за 800 грн.
Можна, звичайно, знайти дешевше і навіть не хостел. Але за 500 гривень ви отримаєте номер-каюту без вікон і туалетом біля голови.
У мене б точно у цих 2-х кв. метрах розвинулася клаустрофобія. А у вас?
Чому так дорого?
Це питання задала виконавчому директору Української Асоціації туристичних агентств Павлу Григорашу:
– Одеса зараз дуже популярна, у тому числі за рахунок перетягування туристів, які звикли відпочивати у Криму. Звідси і зростання цін.
До того ж на вартість сильно впливає конкуренція, а в Одесі якісних об’єктів розміщення поки просто недостатньо.
Відпустка за кордоном – ціни
Ось і виходить, що відпочинок у Туреччині, Єгипті, Чорногорії куди більш вигідний, ніж в Одесі.
Ціни на 20-ті числа серпня.
Для порівняння. В Одесі тиждень у п’ятизірковому готелі з комфортними умовами обійдеться родині з дитиною у 53 тисячі гривень! І це без харчування. У Туреччині на порядок дешевше.
– Там на ці ж дати доступні варіанти 5* від 33 тис. гривень. І це з їх знаменитою системою “все включено”, перельотом, трансфером і страховкою. У Єгипті і того дешевше – від 31 тисяч, – розповідає експерт.
Та й “гарячі” тури ніхто не відміняв. З ними і у 20 тисяч гривень можна вписатися. І це за хороший варіант розміщення.
Включені лише сніданки.
У Чорногорії теж дешевше. Вілла 3 зірки на сім’ю вийде близько тисячі євро за тиждень – 31 тисяча гривень, в Албанії 3* теж приблизно ті ж гроші.
– Греція і Іспанія зараз істотно дорожче,оскільки серпень – пік сезону. Проте, можна “зловити” цікаві пропозиції, якщо не прив’язаний до чітких дат і готовий вилітати сьогодні-завтра, – зазначає Павло Григораш.
Апартаменти за 600 гривень!
І навіть на Кіпрі можна провести відпустку бюджетно.
Моя колега Марго примудрилася відпочити за 12 тисяч гривень. При цьому житло на 5 днів вийшло 3000 грн, а це всього лише 600 гривень на день.
І це не номер-каюта без вікон і з туалетом під носом, як в Одесі, а просторі апартаменти з усіма зручностями.
Номер, в якому мешкала Марго.
– Бронювала житло на сайті booking.com, чекала, поки буде найвигідніший варіант. Наприклад, мої друзі у ці ж дні жили у готелі 3 зірки. Вони за 7 днів заплатили 23 тисячі за одну людину. Правда, там був включені сніданок і вечеря, – розповідає Марго.
Вона також радить займатися організацією відпочинку самостійно, а не через турагентство – так дешевше. Але будете готові витратити чимало часу і нервів – для новачків це справа не з легких.
– Що стосується їжі, то є відмінний додаток TripAdvisor: там я обрала розділ Кіпр-Їжа-Смачно недорого і знайшла відмінне місце, де поїла за 10 євро (300 грн). А наїдалася на цілий день, ще й порцію забрала з собою. А ось купувати продукти у магазині – дорого. Чек обходився у середньому у 800 грн, а з їжі тільки – хліб, молоко і ще пару продуктів, – радить Марго.
Каучсерфінг
А іноді житло взагалі обходиться безкоштовно. І це не намет, як подумали деякі.
Існує міжнародна система гостинності каучсерфінг. З її допомогою ви можете знайти безкоштовне житло практично у будь-якій країні. Потрібно лише зареєструватися на сайті Couchsurfing.
Вважаєте небезпечним?
Цілком нормальне побоювання – чужа країна, незнайомі люди, та ще й безкоштовно. А як ми звикли чути, безкоштовний сир буває лише у мишоловці.
Відгуки об’єктивні – їх не можна видалити або змінити.
Але все не так страшно, якщо дотримуватися цих правил. По-перше, при пошуку хоста звертайте увагу на відгуки його гостей. Якщо є хоч пару відгуків і вони позитивні, то можете спокійно довіряти людині. Також прослідкуйте за активністю людини у Facebook та інших соціальних мережах.
По-друге, обов’язково подивіться фотографії житла хоста, щоб знати, який побут на вас чекає. Ретельно прочитайте всю інформацію про людину, у якої хочете зупинитися. Так ви дізнаєтеся про спільні інтереси, звички та вподобання. І не бійтеся!
– Нам хлопець залишив ключі від своєї другої квартири у невеликому містечку недалеко від Барселони. Там ми жили з подругою і були здивовані – на вулицях лише іспанці і ніяких туристів. Краса і спокій. Класна паралель з живою Барселоною, – ділиться своїми враженнями від каучсерфінгу моя знайома Валерія.
Квартира під Барселоною, де мешкала Валерія.
У гарячій Барселоні вона пробула три дні і привезла звідти море вражень:
– У Барселону потрібно їхати мінімум на 3 дні, щоб подивитися якомога більше, і то все не подивитеся. Кав’ярні, море, спека, вузькі вулички, високі будинки і неймовірна архітектура.
Брала квитки за 1,5 місяці.
При цьому Лера радить брати квитки заздалегідь і їхати не прямим рейсом – так дешевше. Спочатку 11 годин з Києва до Катовіце на автобусі. Квиток від 630 грн. Потім на лоукостері за €25. І ось за 2 години ви вже у Барселоні!
А звідти ви можете полетіти у Париж. Всього лише за годину ви дістанетесь до столиці романтики. Квиток 35 євро.
Номер на двох у бюджетному хостелі за дві доби обійдеться у 40 євро – 1200 гривень.
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– Звичайно, Париж – місто дороге, але вражень від краси вам точно вистачить на цілий рік, – каже Валерія.
Про ціни, альтернативи відпочинку ми поговорили і залишається зробити лише одне – висновок. А він один: якщо вам не вистачає грошей на Одесу, їдьте у Туреччину, Єгипет, Чорногорію або Албанію.
Будемо сподіватися, що наступного року Одеса зустріне туристів більш привітними цінами!