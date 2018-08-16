Ким працювати в Україні, щоб багато заробляти

Найвищі офіційні зарплати в Україні, за результатами першого півріччя, отримували працівники авіаційного транспорту.
Станом на червень 2018 року найвищі офіційні зарплати в Україні отримували працівники авіаційного транспорту – 34 334 грн (375,6% від середнього рівня по країні), повідомляє Мінсоцполітики.
Найменші доходи в цей період були у працівників, зайнятих поштовою та кур’єрською діяльністю – 5180 грн (56,7% від середнього рівня по країні).
При цьому коефіцієнт співвідношення між найвищим і найнижчим рівнями заробітної плати за видами економічної діяльності в червні 2018 становив 6,6.
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Найнижчі зарплати в червні отримували жителі Чернігівської області – 7 341 грн (80,3% від середнього рівня).
Найвищі доходи зафіксовані в жителів Києва – 13 553 грн (148,3%), а також підконтрольної Україні частини Донецької області – 9774 грн (106,9%).
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До речі, за підсумками 2018 року розмір середньої заробітної плати в Україні може зрости до 10 тисяч гривень.
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