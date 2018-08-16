Море – бульйон з фекалій: туристи везуть з Криму інфекційні хвороби

В анексованому Росією Криму море перетворилося на “фекальний бульйон”, через що відпочивальники скаржаться на різні інфекційні захворювання.

– Суть у тому, що пропаганда з кожної праски нам кричить “Крим наш”, закликає росіян на відпочинок, але про те, що застарілі каналізаційні мережі не в змозі впоратися з відходами навіть місцевого населення, не те, що мільйонів туристів, які “понаїхали”, ніхто не говорить! Всі відходи, так чи інакше, стікають у море. Трубу виведено далеко і начебто очікується, що фекалії розчиняться в морі. Проте будь-яка сильна злива призводить до того, що потоки води спрямовуються з гір на берег, по дорозі прихоплюючи вміст смітників, вигрібних ям і переповнених септиків. У таких випадках все потрапляє прямо на пляжі, – розповідає хірург, координатор проекту допомоги сиротам Герман П’ятов, передає МК.ru.

П’ятов зазначив, що сам заразився кон’юнктивітом через попадання води в очі.

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Він додав, що 80% відходів піддаються тільки механічному очищенню. До цього приєднується факт того, що сотні тисяч нелегальних і напівлегальних будівель без будь-якого очищення зливають каналізаційні стоки в річки, зливову каналізацію або безпосередньо в море.

– Якщо море прогрілося, то вода в ньому фактично перетворюється на “фекальний бульйон”, що кишить бактеріями і вірусами, зокрема і патогенними, – додав хірург.

Раніше Факти ICTV писали, що Генбанк, що входить до групи банку Росія, припинив обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard в окупованому Криму з 14 серпня.

Фото: dreamstime.