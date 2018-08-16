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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / МВФ не допоможе: експерти дали прогноз курсу долара/

МВФ не допоможе: експерти дали прогноз курсу долара

Чому росте долар і яким буде курс “зеленого” на 2018 рік – експерти зробили аналіз ситуації на валютному ринку.

Курс долара вже вище 28 гривень. Незважаючи на оптимізм тих, хто був упевнений, що продажі долара на біржі виростуть і ситуація стабілізується, його курс продовжує зростати по відношенню до гривні.

Як повідомляють Вести, експерти впевнені, що до такого результату призвела низка стратегічних помилок Нацбанку, а ще більше ситуацію розгойдали спекулянти. Проте для паніки причин немає.

Курс, закладений у прогнозах на 2018 рік, дорівнює 30, а значить, розвиток подій на валютному ринку все ще у межах допустимого.

– Середньорічний курс долара на 2018 рік у нашому прогнозі дорівнював 30. Те, що ми спостерігаємо зараз, знаходиться в рамках цього прогнозу. Нічого екстраординарного на валютному ринку не відбувається. Це сезонні коливання. Осінь у нас починається класичною виплатою по зовнішніх боргах.

Обсяг інвестицій в українську економіку – компенсатор незначний. Ми досі не отримали гранту МВФ, і поки не пройдемо переговори з фондом, нам буде складно залучити зовнішні запозичення і частково перекрити виплати на цей рік, – каже економіст українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

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Водночас, економіст Олександр Охріменко чекає помірної девальвації національної валюти і впевнений, що виною тому – дії регулятора.

– Нацбанк зробив низку помилок. Вони втратили час, цю пожежу треба було погасити ще в липні. Зараз ми чекаємо девальвацію. Я далекий від думки, що долар продаватимуть по 30, але вже зараз ми отримуємо новий орієнтир у 28 гривень, – каже Охрименко.

При цьому експерти відзначають, що навіть новий транш МВФ до падіння курсу долара не призведе, адже прямої кореляції між курсом і кредитними запозиченнями немає.

Нагадаємо, Факти ICTV розібралися разом з аналітиками, якою буде економіка України у найближчі 2-3 роки, як зміниться курс долара і чи потрібен нам транш від МВФ.

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