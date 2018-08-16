На боєздатність ЗСУ треба 112 млрд грн, дають лише 82 – Муженко

У 2019 році для утримування ЗСУ в боєздатному стані необхідно щонайменше 112 млрд грн.

Про це в інтерв’ю BBC News Україна заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко.

– Ми порахували, що це має бути сума приблизно 112 млрд грн. Це мінімальна потреба для армії. А нам поки доводять показники на 82 млрд грн. І це явно недостатньо для того, щоб утримувати ЗСУ в боєздатному стані, я вже не кажу про нарощування спроможності, – наголосив він.

Муженко сказав, що відтік військових кадрів відбувається, в тому числі через проблеми матеріального характеру, а це може мати серйозні наслідки для боєготовності армії.

– Наші дослідження показують, що базовим грошовим забезпеченням для військовослужбовця мають бути 15 тис. У нас зараз 7 тис., ця цифра має зрости щонайменше удвічі. Тоді це буде достойний рівень матеріальної компенсації за всі ті незручності та те напруження, яке вони відчувають, – розповів начальник Генштабу.

Водночас, за його словами, на передову ця ситуація не впливає, адже там значно більші грошові виплати.

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Нагадаємо, з 1 січня розмір пенсій військовослужбовців підвищився у середньому на 1500 гривень.

Фото: Міноборони України