Неофіційні постачальники онлайн-ігор перевели в готівку десятки мільйонів – Нацбанк

НБУ застерігає від співпраці з неофіційними постачальниками онлайн-ігор, лотерей та онлайн-сервісів.

Національний банк України звернувся до банків і небанківських фінансових установ з метою попередити про ризиковані фінансові операції. Серед них — прийом платежів за комп’ютерні ігри, лотереї, онлайн-ігри та онлайн-сервіси, передає Наш Киев.

Посилаючись на закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового ураження, НБУ застерігає від співпраці з неофіційними постачальниками цих послуг, на рахунках яких накопичувалися десятки мільйонів гривень.

Ці кошти в підсумку розподілялися на рахунки фізичних і юридичних осіб, а також на придбання титульних знаків Webmoney. Таким чином гроші “розмазувалися” в ланцюжках фінансових операцій, які, за твердженням НБУ, мають ознаки фіктивності. У цьому випадку банки не виконували аналіз фінансових операцій постачальників послуг та їх відповідність зазначеній діяльності.

Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму називає високий обіг готівки та фіктивне підприємництво основними загрозами для фінансової системи та економічної безпеки України. НБУ звертає увагу на необхідність ідентифікації та верифікації постачальників послуг, ретельне вивчення клієнта та аналіз його фінансового стану та діяльності. Крім того, співпраця з неперевіреними клієнтами порушує авторські права розробників онлайн-ігор і сервісів.

На думку експертів, подібний запит Нацбанку — планова ініціатива регулятора, спрямована на структурування транзакційного бізнесу в Україні, його максимальну формалізацію і приведення у відповідність з нормами ЄС. Наприклад, зростання позиції України в міжнародному рейтингу Doing Business безпосередньо пов’язують з жорсткою монетарною політикою НБУ, завдяки якій вдалося стабілізувати курс національної валюти та полегшити процедуру взаєморозрахунків з іноземними контрагентами.









Неофіційні постачальники онлайн-ігор перевели в готівку десятки мільйонів – Нацбанк / 5 фотографий

При виникненні сумнівів щодо правдивості інформації, наданої постачальником послуг, Нацбанк рекомендує проводити поглиблену перевірку згідно з українським законодавством.

Єдиною платіжною системою в Україні, яка профільно займається онлайн-іграми, є внутрішньодержавна платіжна система ЛЕО, зареєстрована ФК Леогеймінг Пей в січні 2017 року. Зараз у складі ВНПС ЛЕО вже 13 учасників, серед яких найбільші небанківські фінансові установи країни, оператори послуг платіжної структури, а також український банк SkyBank. Розрахунковими ж банками для ФК Леогеймінг Пей є:

1. Укргазбанк — заснований в 1993 році державний банк, що володіє технічною можливістю емісії електронних грошей.

2. Конкорд банк — український комерційний банк з 12-річною історією і широкими можливостями для екварійнга.

ФК Леогеймінг Пей (LeoGaming) — міжнародна процесингова компанія зі штаб-квартирою в Києві, що відповідає за прийом платежів на користь різних онлайн-ігор і створює платіжні рішення для бізнесу.

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Серед партнерів LeoGaming — провідні світові видавці та розробники онлайн-ігор, платіжні системи (Wargaming, MasterCard, Xsolla тощо), компанія володіє власним процесинговим центром і командою розробки. Серед створених платіжних рішень: додаток для безготівкової оплати паркування Parking UA, чат-боти для українських банків (чат-бот фестивалю Atlas Weekend спільно з Ощадбанком), розробка платіжного чат-бота LeoBot, визнаного другим кращим сервісом p2p-переказів за версією PaySpace Magazine, і багато іншого.

У лютому 2018 року компанія LeoGaming потрапила до списку найбільших fintech-компаній України за версією UNIT City і USAID.