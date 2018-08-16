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Нові обмеження у сполученні з РФ – Україна підписала історичний документ

Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав історичний документ, анонсувавши нові обмеження у сполученні з Росією.

Потяг

Нові обмеження у сполученні з Росією анонсує міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

– Сьогодні підписав один історичний документ. У Москву ходитимуть тільки ведмеді, як у старі добрі часи, – написав він у Facebook.

За словами міністра, анонсовані обмеження стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення з РФ, про яке йшлося раніше.

Читайте: Під загрозою магістралі: скільки в Україні аварійних мостів

Раніше стало відомо, що Україна проводить переговори про введення санкцій проти Чорноморських портів РФ у зв’язку з блокадою Азовського моря.

Фото: Укрзалізниця

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