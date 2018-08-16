Обережно! На Київ суне нова гроза

Київська влада нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру.

У столиці 16 серпня очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, пише прес-служба КМДА.

У місті мінлива хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 26-28°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.