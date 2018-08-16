Обережно! На Київ суне нова гроза

Київська влада нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру.
У столиці 16 серпня очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, пише прес-служба КМДА.
У місті мінлива хмарність, вранці та вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 26-28°.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Читайте: Повалені дерева і биті машини: наслідки нічного урагану у Києві
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.