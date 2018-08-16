Обвинувачення просить для Януковича 15 років позбавлення волі

В Оболонському райсуді Києва у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича прокурори завершили виступ на судових дебатах.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час виступу на судових дебатах прокурори Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко і Максим Крим попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років позбавлення волі.

Відзначається, що у цей час адвокати постійно перебивали прокурорів і вимагали розглянути клопотання про відвід усього складу суду.

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Нагадаємо, сьогоднішнє засідання суду у справі Януковича почалося зі скандалу, влаштованого його адвокатами.

До слова, Януковича звинувачують за трьома статтями: державна зрада, посібництво у веденні агресивної війни, а також посібництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.