Онлайн-піратство: як банки захищають інтелектуальну власність

Кожна поважаюча себе сучасна фінансова установа намагається захистити право власності своїх клієнтів від атак піратства. Факти ICTV розкажуть про те, як інтернет став помічником не тільки для власників рахунків, а й для мисливців за чужим контентом.

У 2016 році два латвійських банки переказали гроші піратському торент-трекеру Kickass Torrents (КАТ). Це з’ясувалося вже після арешту його творця Артема Вауліна. Банки виявили через підставну особу: агент дав KAT запит про розміщення реклами на сайті.

– Зав’язалося листування, була названа ціна – 300 доларів в день, і рахунок для переказу грошей в латвійському Reģionālā investīciju banka.

Американці перерахували півтори тисячі доларів нібито за рекламу, і їм підтвердили, що гроші отримані.

У 2017 році асоціація латвійських банків випустила саморегулюючий документ, спрямований на відбілювання всієї галузі. Тоді ж міжнародне об’єднання Центр по дослідженню корупції і організованої злочинності заявило, що зусилля по боротьбі з відмиванням грошей в банківській сфері Латвії занадто повільні.

У 2018 році пройшла перша зустріч нової Групи співпраці латвійських банків, створена, щоб відновити зруйновану репутацію банківського сектора Латвії.

Гроші залишають слід

У 2014 році Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), Europol і Eurojust провели конференцію, присвячену онлайн-піратству. Однією з ключових тез на ній стало те, що злочини в сфері інтелектуальної власності відносяться до правопорушень, які залишають грошовий слід. Піратство – це бізнес, і, найчастіше, зовсім немалий. Одна з найбільш ефективних стратегій боротьби з ним – перекривання йому фінансових потоків. Цей підхід назвали Йди за грошима.



Тому компанії-контрагенти, залучені в екосистему піратства, відіграють вирішальну роль в боротьбі з ним. Це озвучено в звітах 2016 U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator Annual Report On Intellectual Property Enforcement і Copyright enforcement online: policies and mechanisms. Пілотні програми залучення в боротьбу з онлайн-піратами операторів платежів вже запущені у Великій Британії, Іспанії та Італії.

Оператори платежів – банки і платіжні системи – співпрацюють з урядами і правовласниками, протидіючи піратству: блокують онлайн-платежі за товар, який порушує права інтелектуальної власності.

Є й цікаві знахідки: Королівська канадська кінна поліція і місцеві банки домовилися про механізм повернення минулих платежів. Поліція приймає скаргу від компаній і населення про платежі шахраям, перевіряє її, а потім разом з банком знімає з рахунку шахрая отримані ним кошти за певний, досить тривалий, час.

Вся справа в репутації?

В регуляторних і банківських політиках порушення права інтелектуальної власності відноситься до відмивання грошей.



Одна з найбільших загроз, яку участь у відмиванні грошей представляє для банків – це можливі скандали з перевірками і подальша втрата довіри до банку. Після фінансової кризи 2008 року багато світових фінустанов піддалося контролю. Якщо з’ясовувалося, що банк знав, що діяльність його клієнта була пов’язана з відмиванням грошей, ризики для нього виходили за рамки юридичних проблем.

Довіра, репутація – це нематеріальний актив для банків, який безпосередньо пов’язаний з їх економічним благополуччям.

Корпоративна політика банку Blom Bank France SA Paris мовить:

Одним з важливих методів усунення репутаційного ризику є ведення бізнесу з прийнятними клієнтами, а також політика і процедури для запобігання злочинної діяльності. Політика боротьби з відмиванням грошей передбачає, що кожному клієнту приділяється належна увага, щоб визначити його репутацію і зрозуміти, чи хоче банк вести бізнес з даним клієнтом.

У політиці Piraeus Bank AD Beograd є програма Знай свого клієнта. Вона допомагає запобігти участі банку у відмиванні грошей. Банк ділить всіх своїх клієнтів на 4 категорії, від низького до дуже високого ступеня ризику.

За даними Міжнародної коаліції по боротьбі з шахрайством (IACC), в світі близько 200 банків, які користуються подібними класифікаціями.

Банки не хочуть розглядати запити на повернення грошей

Уявімо собі абонента ТБ-послуги, який оплатив її карткою через інтернет. Якщо провайдер при цьому порушує права інтелектуальної власності, правовласник може зупинити його роботу, подавши заяву в поліцію. І покупець, що вже сплатив послугу, залишається без телебачення.

Швидше за все, він захоче повернути свої гроші. А у провайдерів платного телебачення найчастіше є юридичні особи та рахунки в банках, вони відкрито збирають плату за свою послугу.

На сайтах, які захищають права споживачів, серед іншого, дається порада: подивіться, яка політика вашого банку щодо шахраїв? Який захист вони пропонують? Чи будуть вони відшкодовувати гроші за шахрайські транзакції?

І багато банків так і роблять. Вони реагують на звернення клієнтів про те, що ними були перераховані кошти за товари, але самі товари так і не було отримано. Допомагають повернути гроші, якщо виявиться, що одержувач – шахрай.

Банк ГЛОБУС повідомив нам, що у нього є відділ по боротьбі з шахраями, як інтегрована частина служби безпеки.

Банк Восток сказав, що в його структурі є підрозділ з протидії шахрайству. Його основне завдання – протидія спробам зовнішнього і внутрішнього шахрайства, спрямованого на заволодіння грошовими коштами або іншими матеріальними, комерційними і інтелектуальними цінностями банку або його клієнтів.

У Комітеті електронних платежів European Business Association уточнюють, що в структурі банків є підрозділи, які відповідають за виявлення тих чи інших шахрайських операцій.

Наприклад, це можуть бути шахраї, які намагаються оформити кредит за підробленими документами, можуть бути спроби проведення несанкціонованих операцій за платіжними картками, а також інші види ризиків. За певний напрям можуть відповідати різні підрозділи, методи роботи і специфіка також відрізняються.

У постанові правління НБУ №417 про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу йдеться про те, що банк може призупинити здійснення фінансових операцій, якщо вони містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України. Підозри перевіряються Держслужбою фінмоніторингу. Вона в підсумку приймає рішення про те, продовжити блокування рахунку або відновити його роботу.



Стаття 1074 Цивільного кодексу України дозволяє блокувати банківський рахунок для зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Так що боротьба з піратством вигідна банкам ще й тому, що вони захищають та економлять свої ресурси на тяганині.

Роль платіжних систем

VISA і MasterCard декларують свою політику безпеки в інтернеті давно. Щоб захистити власників своїх карток від зловживань, VISA Europe заявляє своїм 3700 банкам-партнерам, що всі транзакції з ними повинні бути законними.

На офіційному сайті MasterCard є розділ Антипіратська політика. На офіційному сайті VISA є розділ Інтелектуальна власність, де описуються дії платіжної системи в разі виявлення оплат за контент, що порушує права інтелектуальної власності.



Коментує менеджер інноваційних проектів за платіжними картками Управління ризик-менеджменту Банку Кредит Дніпро Тетяна Кірьянова:

– Відповідно до вимог міжнародних платіжних систем VISA і Masterсard, банки зобов’язані проводити перевірку контенту сайту торговця, який звернувся в банк для підключення до послуги інтернет еквайрингу. За надання можливості торговцям (провайдерам) приймати оплату за несанкціонований перегляд/поширення контенту правовласників, захищеного правом інтелектуальної власності, з використанням платіжних карт міжнародних платіжних систем, до банку можуть бути застосовані штрафи. Тому на поточний момент – в умовах стрімкого зростання електронної комерції – фінустанови зацікавлені в тому, щоб налагодити відносини з медіа-групою в частині виявлення торговців (провайдерів), які розповсюджують відеоконтент несанкціоновано.

Правовласники вже почали точково звертатися до платіжних систем і банків з метою блокування платежів піратам, і цей процес в будь-якому випадку буде масштабироваться, вважає керівник української антипіратської Ініціативи Чисте небо Катерина Федорова.

Дмитро Левін, керівник Центру моніторингу контенту телегрупи StarLightMedia:

– Ми збираємо всі дані для передачі VISA. Платіжна система проводить свою перевірку і підтверджує, чи є правопорушення. Далі відбувається блокування сервісу в системі, вони відключають еквайра, через якого підключений продавець, і він більше не може приймати платежі. MasterCard діє так само. У банках нам підтвердили, що після перевірки платіжні системи звертаються в банк і можуть виставити штраф, причому досить великий. А далі банк може перевиставити його еквайєру, а той вже самому сервісу.

Думка українських банків

Ми запитали українські банки, чи готові вони включитися в боротьбу з онлайн-піратами спільно з правовласниками.



Банк Восток визнав, що удосконалення захисту прав інтелектуальної власності та боротьби з піратством є важливим аспектом успішного розвитку інформаційного простору в державі в цілому, в банківських і платіжних системах.

Банк ГЛОБУС повідомив про свою готовність до співпраці з правовласниками і назвав корисним створення спільної робочої групи для вироблення механізмів.

Кредит Дніпро говорить, що в Україні банки при зарахуванні коштів на рахунки клієнтів у разі виникнення підозр про джерело походження зарахованих грошей, повинні відносити подібні операції до таких, які підпадають під норми закону про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, і, відповідно, блокувати видаткові операції за рахунком клієнта, а подавати інформацію про ці операції та їх учасників до спеціально уповноваженого органу.

Довести, що контент, розміщений на відеоресурсі, є піратським і визначити легальність доходів, в тому числі і від продажу продуктів, захищених правом інтелектуальної власності можна в тому випадку, якщо у правовласників є претензії на предмет піратського контенту сайту, про них було заявлено в суді і останнім було винесено відповідне рішення, в тому числі, і про блокування рахунку клієнта. Банки в даному випадку виконують рішення суду і взаємодіють з судом в частині надання підтверджуючої інформації.

ОТП Банк в коментарі сказав, що дотримання ліцензійних політик банку регламентується відповідними процедурами, і виконується в рамках вимог стандарту ДСТУISO 27001. На сайті банку завжди доступна Публічна політика відповідно до прав інтелектуальної власності ОТП банку.

Комітет електронних платежів European Business Association прокоментував:

Співпраця з правовласниками в боротьбі з порушниками права інтелектуальної власності можлива. Необхідне розуміння зон відповідальності, дій, яких чекають від учасників, можливих наслідків. Ми вітаємо об’єднання банків і правовласників у цьому напрямку.

Погляд правовласника

Пірат може змінити банк і навіть платіжну систему. Але тут може допомогти коаліція банків. Коли соціально відповідальні бізнеси об’єднаються, це сильно ускладнить життя нелегальному бізнесу.

Українські правовласники заявляють, що готові спільно з банками створити робочу групу, яка виробить оптимальний механізм співпраці по піратам. Вона може як вводити нові саморегулятивні зобов’язання, так і опрацьовувати механізми дій в межах законодавства про запобігання використанню банківської системи для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ми розуміємо, що банки часто не можуть знати, хто з клієнтів скоює злочин, в даному випадку, порушує права інтелектуальної власності. Це достовірно знає тільки відповідний правовласник, – каже Катерина Федорова. – Але при цьому банки все одно можуть бути оштрафовані за співпрацю з торговцями, що порушують закон. Тому Чисте небо готове допомагати й інформувати про ті компанії, до яких у правовласників є претензії.

Зокрема, 30 травня 2018 року українські правовласники почали публікувати чорні списки провайдерів ТБ-послуг та сайтів. Банки можуть скористатися ним для перевірки своїх контрагентів.

Ольга Ваганова