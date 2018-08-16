Озброєні до зубів. Українці мають офіційно майже мільйон “стволів”

На початок серпня у громадян України на руках офіційно зареєстровано близько одного мільйона одиниць вогнепальної зброї.

Такі дані приводить Нацполіція у відповідь на запит DW.

– За даними Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, станом на 31 липня 2018 року у власності громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної зброї. У даній статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю, – йдеться у повідомленні.

Під гладкоствольною мисливською зброєю поліція має на увазі класичні мисливські рушниці – так звані “двустволки” та помпові рушниці, а під нарізною зброєю – цивільні версії автомата Калашникова та снайперських гвинтівок, нарізні мисливські карабіни.

Водночас, за підрахунками Української асоціації власників зброї, щонайменше 1,5 млн українців мають на руках 2,5 одиниці тільки зареєстрованої зброї.

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Голова УАВЗ Георгій Учайкін розповів, що процедуру перереєстрації зброї кожен її власник має проходити кожні 3 роки, і громадяни часто не дотримуються цього правила.

Разом з тим, за його словами, у власності українців перебуває і короткоствольна зброя. Ситуацію з її обліком він називає “катастрофічною”.

За даними УАВЗ, в Україні на руках громадян перебуває щонайменше 300 тис. лише травматичних пістолетів.

Загалом, за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, у 2017 році на руках в українців сумарно перебували близько 4,4 млн одиниць легальної та нелегальної зброї.

Тим часом, в Україні почастішали випадки стрілянини на вулиці. Наприклад, 15 серпня в Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною, в результаті чого двоє людей поранені.

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