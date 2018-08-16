PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Озброєні до зубів. Українці мають офіційно майже мільйон "стволів"/

Озброєні до зубів. Українці мають офіційно майже мільйон “стволів”

На початок серпня у громадян України на руках офіційно зареєстровано близько одного мільйона одиниць вогнепальної зброї.

Зброя

Такі дані приводить Нацполіція у відповідь на запит DW.

– За даними Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, станом на 31 липня 2018 року у власності громадян України перебували 892 854 одиниці вогнепальної зброї. У даній статистиці йдеться про зареєстровану мисливську нарізну та гладкоствольну зброю, – йдеться у повідомленні.

Під гладкоствольною мисливською зброєю поліція має на увазі класичні мисливські рушниці – так звані “двустволки” та помпові рушниці, а під нарізною зброєю – цивільні версії автомата Калашникова та снайперських гвинтівок, нарізні мисливські карабіни.

Водночас, за підрахунками Української асоціації власників зброї, щонайменше 1,5 млн українців мають на руках 2,5 одиниці тільки зареєстрованої зброї.

Читайте: В Одесі через кавуни сталася стрілянина, є поранені

Голова УАВЗ Георгій Учайкін розповів, що процедуру перереєстрації зброї кожен її власник має проходити кожні 3 роки, і громадяни часто не дотримуються цього правила.

Разом з тим, за його словами, у власності українців перебуває і короткоствольна зброя. Ситуацію з її обліком він називає “катастрофічною”.

За даними УАВЗ, в Україні на руках громадян перебуває щонайменше 300 тис. лише травматичних пістолетів.

Загалом, за даними американської аналітичної компанії Small Arms Survey, у 2017 році на руках в українців сумарно перебували близько 4,4 млн одиниць легальної та нелегальної зброї.

Тим часом, в Україні почастішали випадки стрілянини на вулиці. Наприклад, 15 серпня в Києві біля одного з ринків сталася бійка зі стріляниною, в результаті чого двоє людей поранені.

Фото: pixabay.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нацполіція та Генпрокуратура розсекретила матеріали злочинної діяльності голови Виноградівської РДА
Одразу обличчям у підлогу! У Нікополі затримали членів Білого братства
Знущались всю ніч: під Києвом згвалтували 16-річну дівчину
18 тис. снарядів на рік: Україна запускає виробництво боєприпасів
Петро Порошенко
В Україні налагодять серійне виробництво дефіцитних боєприпасів – Порошенко
Винищувачі РФ з гіперзвуковою ракетною зброєю Dagger
РФ і Китай створюють зброю, від якої у США немає захисту – американський генерал
Снайперська гвинтівка
Українська армія отримає канадські снайперські гвинтівки PGW LRT-3
Замах на Гандзюк: поліція показала другого підозрюваного
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка