Погода в Україні на сьогодні, 16 серпня (КАРТА)

На Заході і Півночі України очікуються дощі та грози. На решті території країни збережеться спека.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Жителям північних областей синоптики обіцяють дощі. Термометр покаже +26… +28 градусів вдень, а вночі +18… +20 градусів.

На Півдні України буде дуже тепло. Вдень температура повітря складе +33… +35 градусів, а вночі +19… +21 градуси. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Рясні опади прогнозують західним областям. Синоптики обіцяють сильні дощі. Стовпчик термометра покаже +21… +25 градусів вдень та +15… +17 градусів вночі.

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На Сході України опади не очікуються. Вдень температура повітря буде +33… +35 градусів, а вночі +17… +20 градусів. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У Києві очікуються дощі та грози. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура повітря становитиме +26… +28 градусів вдень та +18… +20 градусів вночі.

Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.