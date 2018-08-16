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Порошенко та Меркель скоординували позиції перед зустріччю з Путіним

Президент України Петро Порошенко обговорив з канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі та питання звільнення українських заручників і політв’язнів.

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє прес-служба АП.

Співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН і президента РФ.

Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та подальші зусилля, в тому числі миротворчі, для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні.

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– Особливу увагу Петро Порошенко приділив питанню звільнення українських заручників і політичних в’язнів, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях та в Росії, зокрема необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова, – йдеться у повідомленні.

Порошенко та Меркель також обговорили виклики безпеки, пов’язані з будівництвом Північного потоку-2.

Нагадаємо, переговори Володимира Путіна й Ангели Меркель відбудуться вже в цю суботу, 18 серпня, у Берліні.

Екс-глава МЗС України Володимир Огризко переконаний, саме після цих переговорів стане зрозуміло, чи близький до завершення конфлікт на Донбасі.

Фото: Dreamstime

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