Вночі 16 серпня у Києві пройшла сильна злива та град.
Центр Києва опинився під водою, а машини пливли по Хрещатику.
Через негоду затопило підземний торговий центр на Бессарабській площі та підземні переходи.
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Біля станції метро Університет сильний вітер вирвав товсті дерева разом з корінням. Також по всіх районах міста лежать повалені дерева. Іноді на машинах.
На Дарниці впав стовп, розпилявши навпіл авто, припарковане поруч.
Повалені дерева і биті машини: наслідки нічного урагану у Києві / 11 фотографий
Нагадаємо, після сильного дощу, який пройшов уночі, для жителів столиці залишаються недоступними деякі маршрути тролейбусів і трамваїв.
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