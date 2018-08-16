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Повалені дерева і биті машини: наслідки нічного урагану у Києві

Вночі 16 серпня у Києві пройшла сильна злива та град.

Центр Києва опинився під водою, а машини пливли по Хрещатику.

Через негоду затопило підземний торговий центр на Бессарабській площі та підземні переходи.

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Біля станції метро Університет сильний вітер вирвав товсті дерева разом з корінням. Також по всіх районах міста лежать повалені дерева. Іноді на машинах.

На Дарниці впав стовп, розпилявши навпіл авто, припарковане поруч.

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Повалені дерева і биті машини: наслідки нічного урагану у Києві / 11 фотографий

Нагадаємо, після сильного дощу, який пройшов уночі, для жителів столиці залишаються недоступними деякі маршрути тролейбусів і трамваїв.

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