Пожежа, затоплення чи обвал. У метро встановлять датчики виявлення НС

Метро в Києві пропонують обладнати автоматичними установками виявлення надзвичайних ситуацій для підвищення безпеки пасажирів.

Про це повідомив у Facebook заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

– Пропонуємо обов’язково облаштовувати споруди метро автоматичними установками виявлення надзвичайних ситуацій.

Це такі датчики контролю деформації будівельних конструкцій, які зараз використовуються на багатьох стратегічних об’єктах, підприємствах, у місцях великого скупчення людей.

Установка таких пристроїв у метро значно підвищить безпеку пасажирів у разі пожежі, замикання, затоплення, обвалів тощо.

Крім цього, це максимально виключить вплив людського фактору для виявлення загроз, – написав він.

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Встановлення систем стане обов’язковим після набрання чинності нових ДБН.

Системи поєднують одразу кілька процесів: виявлення можливих загроз, спостереження та обробка інформації про поточний стан будівель, а також оперативне надання прогнозованої інформації та оповіщення.

Крім того, оновлена версія ДБН включає також розширення вимог до систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, протидимного захисту та управління евакуацією.

Раніше стало відомо, що в київському метро можуть встановити табло зворотнього відліку часу до прибуття поїзда на станцію.

Фото: Київметрополітен