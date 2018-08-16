Через нічний ураган у Києві були повалені більше 200 дерев, 5 опор ліній електропередач, пошкоджені фасади і дахи 5 будинків. Ніхто з киян не постраждав.

Про це повідомив начальник управління Київської міської державної адміністрації з надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, передає Інтерфакс-Україна.

Найбільше постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і Деснянський райони.

– За нашою інформацією, ніхто не звернувся за медичною допомогою у зв’язку з негодою. На бульварі Верховної Ради бетонний стовп впав на Таврію і розрубав її навпіл, – розповів він.



Розрубана навпіл Таврія, 200 повалених дерев – ураган у Києві / 2 фотографии

По вул. Богдана Хмельницького у будівлі, яка на даний час не експлуатується, був пошкоджений фасад, зірваний банер.

– Можна було бачити шар мінімум 10 см бруду, який рухався по обидві сторони Хрещатика, в результаті чого були фактично закриті зливні решітки, а також гілки і листя, які переміщувалися з великою швидкістю не дали можливості воді потрапляти в дощові решітки, – розповів Пантелєєв.

За його словами, зливні решітки центральними вулицями, зокрема Хрещатик, регулярно очищаються від сміття.

У той же час генеральний директор комунальної корпорації Київавтодор Олександр Густелеев сказав, що незабаром пройдуть роботи з реконструкції зливової каналізації по проспекту Броварському в районі станції метро Лівобережна.

Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.