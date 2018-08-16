Сфотографуй втомлений міст – нова акція в мережі

Українців закликали повідомляти про неналежний стан мостів в Україні.
Громадська організація АвтоЄвроСила закликає українців приєднатися до загальнонаціональної акції Сфотографуй втомлений міст.
– Сфотографуй “втомлений міст” у своєму місті (поки він ще стоїть) і виклади сюди його фотографії, вкажи його місцезнаходження або додай мітку його геолокації, – йдеться у зверненні АвтоЄвроСили у Facebook.
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– Традиційним для українських чиновників є не створення комісії для завчасного виявлення аварійних об’єктів та їхнього капітального ремонту, а створення комісії з розслідування причин катастрофи, яка вже сталася, – додали в організації.
Нагадаємо, в Мінінфраструктури відзвітували про тисячу мостів по Україні, які знаходяться в аварійному стані.