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Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Як одягнути дитину в школу, які речі і канцелярія дійсно потрібні, а на чому можна зекономити? Ці питання починають хвилювати батьків задовго до 1 вересня. Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.

Список речей до школи

Купити дитині весь комплект за списком можна на шкільних ярмарках. Вони зазвичай працюють з кінця липня і до середини вересня. Багато батьків, якщо не вистачає часу на похід по крамницях, користуються послугами онлайн-магазинів.

Крім того, у соцмережах є спеціальні групи, де батьки школярів пропонують придбати одяг і канцелярію у хорошому стані і за прийнятними цінами. Так ви можете заощадити!

Лайфхаки для батьків

Все необхідне шкільне приладдя краще придбати до 25 серпня, щоб не скуповувати поспіхом залишки у різних магазинах.

Перед тим, як йти за шкільною формою та іншими речами, треба запитати у класного керівника, якого кольору форма прийнята в школі (це стосується першокласників).

Штани на резинці для хлопчиків набагато зручніші, ніж штани на паску.

Зверніть увагу на сорочки-поло з короткими і довгими рукавами. У них буде зручно і хлопчикам, і дівчаткам.

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Вибираючи канцтовари та рюкзак, прислухайтеся до думки дитини – саме їй належить весь навчальний рік користуватися цими речами.

Можна трохи заощадити на зошитах зі звичайними простими обкладинками, а потім прикрасити їх оригінальними наліпками або власними малюнками.

І головна порада – не купуйте відразу всього багато. Протягом навчального року будуть виникати нюанси і доведеться щось докуповувати.

Шкільна форма та взуття

Для дівчаток це жакет, спідниця і біла блузка.

Комплект можна доповнити сарафаном, жилетом або брюками. Знадобляться також колготки і гольфи.

Дівчаткам можна купувати туфлі світлих і яскравих кольорів, якщо, звичайно, це дозволено шкільними правилами.

Фото: dreamstime.com

Для хлопчиків – це жакет, брюки і біла святкова сорочка, а також 2-3 повсякденних. Комплект можна доповнити жилетом. І не забудьте про пасок та краватку!

Хлопчикам зазвичай купують черевики темного кольору.

Важливо! Не купуйте багато сорочок (1-2 достатньо), тому що більшість навчального року припадає на холодну пору року. Тому бажано придбати 1-2 гольфи під піджак або жилет.

Спортивна форма

Якщо у школи немає загальних вимог, то зазвичай дитині купують:

  • спортивний костюм (штани + кофта на блискавці);
  • 1-2 футболки (з коротким і довгим рукавом);
  • кросівки або кеди;
  • сумка-мішок для спортивної форми.

Список дорогих покупок до школи завершує придбання рюкзака, ранця або сумки. Хоча, можливо, краще почати з його вмісту, тобто канцелярії. Від цього залежить розмір шкільного рюкзака – треба щоб всі речі вмістилися і ще залишилося місце для підручників.

Шкільна канцелярія

Фото: dreamstime.com

Що ж покласти у шкільний рюкзак за списком:

1. Зошити в лінійку і клітинку (для першокласників – лише у косу лінію і клітинку).

2. Щоденник.

3. Обкладинки для підручників, зошитів і щоденника.

4. Паперовий органайзер (для школярів середньої та старшої школи).

5. Ручки з синіми стрижнями.

6. Прості олівці.

7. Ластик.

8. Коректор.

9. Креслярське канцелярське приладдя відповідно до віку (лінійка, транспортир, циркуль і т.д.).

10. Альбом для малювання, якщо цей предмет ще є у дитини. До нього додатково: акварельні фарби, пензлики, кольорові олівці, фломастери, склянка-непроливайка.

11. Пластилін і дошка для ліплення (для молодших класів).

12. Папка для праці, а до неї: кольоровий картон і папір, ножиці, клей-олівець або ПВА.

13. Пенал.

14. Папка для зошитів.

15. Навчальні посібники, відповідно до віку (контурні карти, атласи і т.д.).

Раніше ми писали про те, скільки коштує зібрати дитину до школи і де дешевше.

Фото: dreamstime.com

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