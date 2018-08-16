Суд над Кернесом: Генпрокуратура оскаржила закриття справи

Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду м. Полтава щодо закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

– Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Кернеса, – написав він.

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Раніше Факти ICTV писали, що 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.

Фото: УНІАН.