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Суд над Кернесом: Генпрокуратура оскаржила закриття справи

Генеральна прокуратура України подала апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду м. Полтава щодо закриття справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Про це у Facebook повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

– Сьогодні, 16 серпня, Генпрокуратура встановленим порядком подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м. Полтава на рішення цього суду про закриття справи стосовно Кернеса, – написав він.

Читайте: Політолог: Події у Харківській міськраді – це спроба взяти Кернеса “на гачок”

Раніше Факти ICTV писали, що 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців.

Фото: УНІАН.

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