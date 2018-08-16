Світовий банк готує гарантію для України на $650 млн

Світовий банк готує гарантійну операцію на $650 млн на підтримку основних реформ Україні.

Про це йдеться у повідомленні СБ, передає Інтерфакс-Україна.

– Після завершення підготовки та затвердження нової операції, Україна отримає гарантію від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на суму $650 млн, яка допоможе запозичувати близько $800 млн на зовнішніх ринках, – наголошується у повідомленні.

У цьому контексті критичним є набуття чинності закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні (N8331д) і Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування (N6027д), які були прийняті Верховною Радою у липні.

Також СБ закликає уряд України завершити всі необхідні дії по розпочатим реформам і досягти угоди з МВФ.

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Раніше повідомлялося, що приїзд місії МВФ в Україну залежить від перегляду тарифів на газ і досягнення збалансованого держбюджету.

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