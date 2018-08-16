У суді щодо справи Януковича відбулися сутички з поліцією

Засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича почалося зі скандалу.

На початку судового засідання до зали увійшов безкоштовний адвокат з Центру вторинної правової допомоги Юрій Рябовол. Адвокат за договором Віталій Сердюк почав викрикувати, що у нього є заява від Януковича про заборону будь-якому безкоштовному адвокату представляти його інтереси. Як зазначив Сердюк, він викличе поліцію, пише УНІАН.

Суперечка Сердюка з суддями тривала близько 5 хвилин. Після цього головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин і закликав судового розпорядника і поліцію забезпечити порядок у залі судових засідань. Суддя також додав, що адвокат Сердюк не бажає брати участь у судових дебатах, призначених на сьогоднішнє засідання.

Суд після цього оголосив перерву на 15 хвилин і попросив правоохоронців забезпечити порядок у судовому засіданні.

Під час перерви в коридорі суду трапилася штовханина між чоловіком, який представився “начальником Оболонської поліції” і Сердюком, пише Українська правда.

– Вчора до суду надійшла заява від Януковича, про те, що він відмовляється від адвоката Рябовола. Він не довіряє цьому захиснику, – оголосив суддя Дев’ятко після перерви.

У свою чергу, прокурори у справі назвали події на засіданні суду та поза його межами на перерві “цирком”.

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Нагадаємо, 2 серпня Оболонський суд Києва викликав Віктора Януковича для участі у судових дебатах.

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