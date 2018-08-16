Ураган у Києві: заблоковано рух транспорту, аеропорт Жуляни скасовує рейси (КАРТА)

Після сильного дощу, який пройшов уночі, для жителів столиці залишаються недоступними деякі маршрути тролейбусів і трамваїв.

Оновлено 10.41: В аеропорту Київ їм. Ігоря Сікорського (Жуляни) через негоду скасували низку рейсів. Пасажирам наразі не повідомили новий час вильоту, передає 112 Україна.

З 5.00 на вул. Довженка – вул. Теліги через повалені дерева заблоковано виїзд тролейбусів з депо №2 та рух тролейбусів маршрутів №№22, 27, 30. Рух тролейбусів №2 в напрямку станції метро Шулявська, тролейбусів №№22, 27, 30 до Індустріального шляхопроводу, і тролейбусів маршруту №30 вул. Милославська – ст. Зеніт.

Про це повідомляє департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у Facebook.

На місці працюють екстрені служби міста.

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Також в інформації зазначається, що з 6.15 на вул.Глибочицька, 72 в напрямку вул. Старовокзальна заблоковано рух трамваїв маршруту № 18 через замет трамвайних шляхів піском.

Тривають відновлювальні роботи.

– З 5.50 на вул. Визволителів, 7 у напрямку Дарницької площі проїжджа частина була залита водою, рух заблоковано для 29, 50, 50 тролейбусних маршрутів. Рух відновлено о 6.25, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько 3.00 16 серпня на Київ обрушилася сильна злива, яка супроводжувалася блискавками і градом.